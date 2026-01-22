В России объявили в международный розыск бизнесмена Цветкова и его бывшую жену

Их обвиняют в хищениях в ОКБ им. Симонова

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск бизнесмена и совладельца ювелирного бутика Graff на Кипре Дмитрия Цветкова, а также его бывшую жену Эльсину Хайрову.

Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, оба фигуранта обвиняются в хищениях в ОКБ им. Симонова.

"Объявить в международный розыск Дмитрия Цветкова, Хайрову Эльсину", - следует из материалов дела.

Кроме того, в документах указано, что Цветкову и бывшей модели Хайровой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Как следует из базы розыска МВД РФ, беглый бизнесмен Дмитрий Цветков был переобъявлен в розыск.

Как следует из материалов дела, в заочном обвинении в отношении фигурантов речь идет об их соучастии в хищении более 490 млн рублей, выделенных по одному из контрактов Минобороны РФ с научно-производственным объединением "Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова". По данным следствия, бывшие супруги вступили в преступный сговор с экс-главой ОКБ Александром Гомзиным и через подконтрольные им российские компании по фиктивным договорам вывели в офшоры часть денежных средств, выделенных на исполнение госконтракта.

Суд в Москве в закрытом режиме санкционировал заочный арест Хайровой. Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.

Сам Гомзин был арестован в апреле 2018 года за нецелевое использование субсидий, выделенных предприятию в 2014 году. В мае 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Как следует из обвинения, Гомзин, являясь гендиректором ОКБ, и неустановленные лица в рамках неисполнения обязательств по госконтрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами похитили денежные средства Министерства обороны РФ на общую сумму 494,3 млн рублей. Верховный суд Татарстана летом минувшего года признал бывшего гендиректора бюро Гомзина виновным в хищениях у Минобороны и приговорил его к 8 годам лишения свободы, освободив фигуранта дела от наказания в связи с истечением срока давности, но удовлетворив иск Минобороны РФ на 494 млн рублей.