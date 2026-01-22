Жителя Сахалина осудили за попытку сотрудничества с ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Верховный суд вынес приговор в отношении жителя Сахалинской области, который пытался связаться с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Мужчину признали виновным в покушении на сотрудничество с иностранным государством, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Верховный суд Российской Федерации признал жителя Сахалинской области виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. Установлено, что в марте 2022 года 59-летний Криворучко инициативно со своего номера телефона осуществил попытки связаться с Вооруженными силами Украины. Об этом стало известно российским спецслужбам", - говорится в сообщении.

В телефонных разговорах и электронной переписке мужчина, уверенный, что контактирует с сотрудником Службы безопасности Украины, выразил готовность сотрудничать с представителями ВСУ: прибыть на территорию Украины или предоставлять сведения о сахалинских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, а также оказывать содействие в направленной против безопасности России деятельности. Кроме того, он изыскивал возможность вступления в подразделения вооруженных сил иностранного государства. Преступная деятельность была пресечена и уголовное дело расследовалось сотрудниками УФСБ России по региону.

"Верховный суд Российской Федерации признал Криворучко виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей", - проинформировали в прокуратуре.