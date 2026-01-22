В Ингушетии при взрыве газовоздушной смеси пострадал человек

Инцидент произошел в Малгобекском районе

МАГАС, 22 января. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в Малгобекском районе Ингушетии. Один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 03:01 мск 22 января в ОДС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малгобекского района о том, что в Малгобекском МР, с. п. Средние Ачалуки по ул. Советская, 29, в частном домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательного расчета было установлено, что взрыв произошел в ванной комнате, без разрушений и последующего возгорания. В результате происшествия пострадал один человек. Пострадавшая родственниками была доставлена в приемное отделение ИРКБ города Назрань", - говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся специалисты газовой службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.