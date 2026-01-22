В Белгороде участок дороги, где нашли воронку от боеприпаса, остается перекрытым

Жители домов вблизи места ЧП пока не могут возвращаться домой

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Движение на участке на улице Губкина в Белгороде, где обнаружена воронка от боеприпаса, остается перекрытым. Жители домов вблизи места ЧП пока возвращаться домой не могут, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"Участок ул. Губкина от Спортивной до Буденного остается перекрытым. Специалисты Минобороны продолжают работу на месте ЧП. Водители, просьба, выбирайте пути объезда. Заложите дополнительное время на дорогу", - написал он.

Маршруты общественного транспорта, которые обычно следуют по закрытому участку, временно изменены и будут также объезжать его. Соответственно, не будут работать остановки общественного транспорта в этом месте, сообщил Демидов. "Жители домов вблизи места ЧП пока возвращаться домой не могут. Надо дождаться завершения работы взрывотехников", - добавил мэр города.