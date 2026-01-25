В ЛНР несколько населенных пунктов остались без света из-за атак ВСУ

Речь идет о городах Первомайск, Золотое и Горское

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Несколько населенных Первомайского городского округа Луганской Народной Республики остались без электроснабжения из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

"Сегодня, еще до рассвета, наш муниципалитет подвергся очередной атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Массированный налет БПЛА привел к тому, что города Первомайск, Золотое и Горское полностью остались без электроэнергии. В связи с этим сегодня с самого утра в очном режиме работает штаб теробороны городского округа город Первомайск", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава округа отметил, что одна из ключевых задач - сохранение в рабочем состоянии системы централизованного отопления.