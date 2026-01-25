В Москве следователи будут просить об аресте утопившей ребенка женщины

Меру пресечения изберет Нагатинский районный суд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следователи московского СК будут ходатайствовать об аресте женщины, которая убила своего малолетнего сына. Об этом ТАСС сообщили в столичном СК.

"Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сообщили в ведомстве.

26 января следователи будут ходатайствовать перед Нагатинским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 24 января фигурантка, находясь в квартире жилого дома на Братеевской улице, не желая заниматься воспитанием, развитием и уходом за своим пятилетним сыном поместила его в наполненную водой ванную и начала душить. Убедившись, что ребенок не подает признаков жизни, обратилась в правоохранительные органы и сообщила о произошедшем.

Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. "Женщине предъявлено обвинение. В ходе допроса она дала признательные показания и сообщила следствию, что на протяжении длительного времени думала об убийстве своего ребенка", - сообщили в столичном СК.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемой будет назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.