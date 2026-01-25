"Страна": в Полтаве сотрудники ТЦК выбили дверь туалета и мобилизовали мужчину

Им пытались помешать работники автозаправки, следует из кадров, которые публикует издание

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полиции в Полтаве выбили дверь туалета автозаправки, где мужчина прятался от военкомов и мобилизовали его. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, мужчина спрятался в туалете АЗС, чтобы избежать принудительной мобилизации. Как следует из кадров, которые публикует издание, сотрудникам ТЦК пытались помешать работники автозаправки, однако в итоге военкомы вытащили мужчину и затолкали в служебный микроавтобус.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.