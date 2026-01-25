"Страна": на западе Украины горнолыжный курорт переполнен на фоне блэкаутов

В Буковеле свет есть круглосуточно, передает издание

Редакция сайта ТАСС

Горнолыжный курорт Буковель © REUTERS/ Sergiy Karazy

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Крупнейший горнолыжный курорт на западе Украины Буковель переполнен отдыхающими на фоне блэкаутов во многих населенных пунктах страны. Об этом сообщает издание "Страна".

По его данным, в Буковеле свет есть круглосуточно, поскольку курорт напрямую импортирует электричество из Европы.

На Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры в стране ежедневно вводят графики отключения света. Электричества может не быть по 8-16 часов в сутки. Как отмечал глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, эти графики могут сохраняться в течение всей зимы. Во многих городах страны люди перекрывают дороги в знак протеста против отсутствия света. По информации властей, самая сложная ситуация сложилась в Киеве, а также в столичном регионе и областях севера, востока и юго-востока страны.