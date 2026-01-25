В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

Пострадали трое, их доставили в больницу

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. В Зольском районе Кабардино-Балкарии (КБР) столкнулись два автомобиля. В ДТП два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

"По предварительным данным, около 18:00 мск водитель автомобиля "ВАЗ-2110", двигаясь по федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2114", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель "десятки", 26-летний молодой человек, и его 29-летний пассажир, оба жители селения Верхний Куркужин, получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Также двое пассажиров автомобиля "ВАЗ-2110" и водитель "ВАЗ-2114" доставлены в больницу.

Причины происшествия устанавливаются.