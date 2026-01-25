В Саратовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

Среди пострадавших одна несовершеннолетняя

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 25 января. /ТАСС/. Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Саратовской области, в больницу доставили двух человек, в том числе несовершеннолетняя пассажирка. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону в своем Telegram-канале.

"В Энгельсском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового микроавтобуса Ford Transit. <…> В результате происшествия в медицинское учреждение были доставлены [два] пассажира [микроавтобуса]: женщина 1978 года рождения и девочка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Саратов - Дергачи, столкнулся с автомобилем Jaecoо.