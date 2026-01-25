В Ленобласти в ДТП пострадали пять человек

Авария произошла на трассе "Нарва"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. В Ломоносовском районе Ленинградской области пять человек, в том числе 13-летний ребенок, получили травмы в ДТП. Авария произошла на трассе "Нарва". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"25 января в 16:55 мск на 58-м км автодороги "Нарва", в деревне Шундорово в Ломоносовском районе Ленобласти, 54-летний водитель, управляя автомобилем Isuzu, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомобилями: Hyundai, Renault и Kia", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пострадали трое водителей и два пассажира, среди которых 13-летняя девочка. Все пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии полицией проводится проверка.