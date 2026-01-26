В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили три дома

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков дронов получили повреждения три дома. Пострадавших не зафиксировано, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"Обломки БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани. Во всех случаях пострадавших нет", - говорится в сообщении. В оперштабе уточнили, что из-за инцидента в трех домах выбило окна, в одном из них повреждена еще и кровля.

К тому же, обломки дронов обнаружили на территории еще четырех частных домов. В одном доме обломки повредили навес, во втором - выбили стекла. Также фрагменты беспилотников упали во дворы двух домов. Пострадавших нет.

На местах происшествий работают спецслужбы.