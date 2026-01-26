GMA News: число жертв крушения парома на Филиппинах достигло 15

По информации телеканала, пропавшими без вести числятся 43 человека

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Eloisa Lopez

БАНГКОК, 26 января. /ТАСС/. Число погибших в результате крушения парома Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин возросло до 15, пропавшими без вести числятся 43 человека. Об этом сообщил телеканал GMA News.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

По словам губернатора провинции Басилан Муджива Хатамана, в ходе поисково-спасательной операции были спасены 317 человек. Спасатели продолжают поиск выживших.

© ТАСС/ Shanghaidaily/ X

Пассажирский паром затонул неподалеку от острова Балук в провинции Басилан. Береговая охрана Филиппин информировала, что инцидент произошел в понедельник около 01:50 по местному времени.

В новость внесены изменения (05:40 мск) - обновлена информация о числе погибших.