CNN: в штате Мэн во время снежной бури разбился бизнес-джет

На борту находились восемь человек, сообщает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение в штате Мэн, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, частный самолет разбился при вылете из аэропорта Бангор. Информации о возможных пострадавших и жертвах, а также причине произошедшего пока не приводится.

Телекомпания отмечает, что на Мэн обрушилась снежная буря, температура в расположенном на северо-востоке страны штате опустилась ниже нуля. В Мэне наблюдается снегопад, что создает плохую видимость.