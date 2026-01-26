CNN: в штате Мэн во время снежной бури разбился бизнес-джет
02:09
обновлено 02:19
НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение в штате Мэн, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По ее сведениям, частный самолет разбился при вылете из аэропорта Бангор. Информации о возможных пострадавших и жертвах, а также причине произошедшего пока не приводится.
Телекомпания отмечает, что на Мэн обрушилась снежная буря, температура в расположенном на северо-востоке страны штате опустилась ниже нуля. В Мэне наблюдается снегопад, что создает плохую видимость.