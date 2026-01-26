В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

Они упали на территории двух предприятий, сообщили в оперштабе Краснодарского края

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. На территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани упали фрагменты дронов. Из-за инцидента пострадал один человек, его доставили в больницу.

Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, пострадавшего доставили в больницу, у него травма, не угрожающая жизни.

На территории предприятий, куда упали обломки дронов, тушат возгорания.