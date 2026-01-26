Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье увеличилось до семи

Госпитализация ранее потребовалась шестерым пострадавшим

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Число пострадавших, которым потребовалась госпитализация после ДТП в Приморском крае с туристическим автобусом, в котором три человека погибли, увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

"В тысячекоечной больнице (Владивостокской клинической больнице №2) находятся пять пострадавших с дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Хасанском районе. Еще два пациента у нас находятся в непосредственно Хасанской центральной районной больнице и Кавалеровской центральной районной больнице. Эти пациенты находятся в средней степени тяжести. Лечение в полном объеме. Тяжелых пациентов и крайне тяжелых мы транспортируем в учреждения третьего уровня", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Приморья на 22 января, в ДТП погибли три человека. В этот же день в Telegram-канале администрации Хасанского района Приморья сообщили, что пострадавшими числятся девять человек, они получили травмы различной степени тяжести. Позже в пресс-службе Минздрава Приморья сообщили, что шестерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

ДТП с участием туристического автобуса и большегруза произошло вечером 22 января на 56-м км автотрассы Раздольное - Хасан в Приморском крае. В автобусе находились 17 человек, 3 погибли. Всем семьям погибших в ДТП будет выплачено по 300 тыс. рублей в качестве материальной помощи. Позже суд заключил под стражу на 1 месяц 28 суток водителя грузовика, которым оказался гражданин КНР.