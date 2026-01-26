В Каменске-Шахтинском Ростовской области отразили атаку БПЛА
Редакция сайта ТАСС
02:52
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Атака беспилотников отражена в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака и уничтожены БПЛА в городе Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он.
Слюсарь добавил, что на данный момент беспилотная опасность сохраняется.