В Каменске-Шахтинском Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Атака беспилотников отражена в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака и уничтожены БПЛА в городе Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он.

Слюсарь добавил, что на данный момент беспилотная опасность сохраняется.