Арест фигурантки дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске обжалуют
КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Сторона защиты обжалует арест 18-летней Аделины Батыровой, подозреваемой в мошенничестве по уголовному делу о фиктивном похищении подростка в Красноярске.
Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елена Сухих.
"Безусловно, будем обжаловать", - сообщила она, добавив, что сторона защиты будет настаивать на избрании меры пресечения Батыровой в виде запрета определенных действий.