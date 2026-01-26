Арест фигурантки дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске обжалуют

Сторона защиты будет настаивать на избрании меры пресечения Аделине Батыровой в виде запрета определенных действий

Аделина Батырова © Дмитрий Мармышев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Сторона защиты обжалует арест 18-летней Аделины Батыровой, подозреваемой в мошенничестве по уголовному делу о фиктивном похищении подростка в Красноярске.

Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елена Сухих.

"Безусловно, будем обжаловать", - сообщила она, добавив, что сторона защиты будет настаивать на избрании меры пресечения Батыровой в виде запрета определенных действий.