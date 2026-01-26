На предприятии в Оренбуржье произошло обрушение горной выработки

Причина происшествия устанавливается

ОРЕНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Горная выработка обрушилась на одном из предприятий Гайского округа Оренбургской области. Площадь устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 06:25 (04:25 мск - прим. ТАСС) 26.01.2026 на одном из промышленных предприятии в Гайском м. о. произошло обрушение горной выработки, площадь устанавливается. Информация оперативная, причина устанавливается", - говорится в сообщении.