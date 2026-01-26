В Оренбуржье при обрушении горной выработки погиб проходчик

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы

ОРЕНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Работник Гайского горно-обогатительного комбината получил несовместимые с жизнью травмы при обрушении горной выработки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Гайского ГОКа".

"При производстве горных работ проходчик подземного участка 1983 г. р. получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили на предприятии.

Комбинат работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе, других пострадавших нет.

"В текущий момент на предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего. В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО "Гайский ГОК" выражает глубокие соболезнования родным и близким, им будет оказана вся необходимая помощь", - сказали на предприятии.