В Карелии при пожаре в Кондопожской ЦРБ погиб пожилой мужчина

Возгорание произошло ночью, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 января. /ТАСС/. Возгорание произошло ночью в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии. Погиб пожилой мужчина, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ произошел пожар (это отдельный корпус). Оперативно сработала пожарная команда. Сигнал поступил в 01:59, а в 02:29 пожар был ликвидирован. <...> Без жертв, к величайшему сожалению, не обошлось. Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер", - написал он.

Парфенчиков уточнил, что на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, они переведены в основное здание. В детском отделении, расположенном на втором этаже, пострадавших нет. Мать с ребенком переведены в основной корпус, двое детей с матерями отпущены домой. На место направлен министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

"В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия", - подчеркнул глава региона.