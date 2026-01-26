ТАСС: обвиняемые в хищении у юрлиц, входящих в "Россети", возместили ущерб

Фигуранты дела признали вину в полном объеме

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении четверых фигурантов, обвиняемых в хищении более 4 млрд рублей у юридических лиц, входящих в "Россети". Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, все фигуранты вину признали, а также возместили ущерб по делу.

На скамье подсудимых находятся экс-генеральный директор ООО "КМ групп" Алексей Лаптев, гендиректор ООО "Русфактор холдинг" Виктор Николаев, а также два бывших заместителя гендиректора ООО "РСК" Дилшад Тофик-кызы Рзаева и Виталий Перебалин. Бывший гендиректор ООО "РСК" Александр Карандин (его дело выделено в отдельное производство) сначала скрылся от следствия, был заочно арестован и объявлен в международный розыск, но позднее был задержан на территории РФ и отправлен в следственный изолятор. "Перебалин признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, дал изобличающие показания на других фигурантов дела и полностью возместил материальный ущерб по делу", - сказал адвокат подсудимого.

Лаптев, который находится под подпиской о невыезде, также признал вину в полном объеме и принял участие в погашении ущерба. По словам адвоката фигуранта дела Николаева, с момента задержания его подзащитный также сотрудничал со следствием и дал признательные показания.

"На протяжении всего времени с момента задержания сотрудничал со следствием и вину признал сразу, с полным раскаянием", - подчеркнул участник процесса. По словам самого обвиняемого, ущерб по делу был погашен в полном объеме, "включая штрафы и пени".

Как заявила в суде обвиняемая Дилшад Тофик-кызы Рзаева, следствию не препятствовала и "дала признательные показания частично, но не в том объеме, в котором мне вменили".

Как стало известно в суде, обвиняемые Рзаева и Перебалин, у которого кроме российского гражданства также имеется гражданство Германии, в настоящий момент нигде не трудоустроены. Кроме того, в рамках обеспечительных мер по обвинительному приговору наложен арест на изъятые в ходе предварительного следствия денежные средства и активы фигурантов дела: автомобили, моторную лодку, квартиры в Сочи и Нижнем Новгороде, технологическое оборудование и спецтехнику. Срок ареста на активы обвиняемых, как и срок меры пресечения подсудимых, был продлен судом до 11 июля 2026 года.

Суть обвинений

Все фигуранты дела обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере), и, кроме Лаптева (подписка о невыезде - прим. ТАСС), находятся в СИЗО. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, все пятеро создали организованную группу и разработали преступный план по хищению денег в особо крупном размере у входящих в "Россети" юридических лиц: ПАО "ТНС энерго Тула", ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", ПАО "ТНС энерго Марий Эл", ПАО "ТНС энерго Пенза", ПАО "ТНС энерго Воронеж", ПАО "ТНС энерго Кубань" и ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород". Для совершения преступления соучастники приобретали у "гарантирующего поставщика" электрическую энергию (мощность) не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи потребителям, и в рамках договора были обязаны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии. При этом соучастники изначально не имели намерений в полном объеме исполнять условия вышеназванных договоров, а полученные деньги в размере более 4 млрд рублей использовали по собственному усмотрению.