ВС Нигерии признали существование заговора для свержения президента

Обвиняемые предстанут перед военным трибуналом

ХАРАРЕ, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Нигерии признали существование заговора для свержения президента страны Болы Тинубу. Это следует из заявления начальника управления оборонной информации ВС Нигерии бригадного генерала Сумаила Уба по итогам расследования дела группы офицеров в звании от капитана до бригадного генерала, арестованных Агентством военной разведки Нигерии за попытку государственного переворота в октябре 2025 года.

"ВС Нигерии информируют общественность, что следствие по делу завершено, соответствующий доклад направлен вышестоящему начальству в соответствии с установленными нормами, - процитировала Убу газета Daily Trust. - Выявлена группа офицеров, которым предъявлены обвинения в заговоре с целью свержения правительства, что не соответствует нравственным нормам, ценностям и профессиональным стандартам военнослужащих ВС Нигерии. Обвиняемые предстанут перед военным трибуналом".

1 октября 2025 года новостной портал Sahara Reporters сообщил о раскрытии заговора группы нигерийских военных с целью захвата власти. Однако военные до сих пор отрицали этот факт.

Однако президент Нигерии Тинубу вскоре произвел перестановки в командовании вооруженными силами. Были заменены начальники генштабов вооруженных сил и родов войск. Занимавшие ранее эти посты военные отправлены в отставку.