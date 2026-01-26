В части Одессы пропало электричество

В двух районах Киевской области применяются графики аварийных отключений света

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Электричество частично пропало в Одессе. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг "ДТЭК".

"В части Пересыпского, Приморского и Хаджибейского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети", - говорится на сайте холдинга. Там также сообщили, что в двух районах Киевской области применяются графики аварийных отключений света.

В Черниговской области также вводятся графики аварийных отключений света, при которых допускается отсутствие электроэнергии до 19-20 часов, о чем сообщили в областной военной администрации.