УНИАН: в Киеве произошел транспортный коллапс после воздушной тревоги

По данным агентства, в столице резко взлетела стоимость проезда на такси

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Транспортный коллапс наблюдается в Киеве после многочасовой воздушной тревоги, сообщило агентство УНИАН.

В своем Telegram-канале агентство публикует видео толпы людей на автобусной остановке. По его данным, в столице резко взлетела стоимость проезда на такси.

Издание "Новости Live" также пишет о толпах людей на остановках и размещает кадры очередей. Автобусы забиты настолько, что проезжают мимо остановок.

Перед этим столичная администрация информировала об изменении движения на одной из веток метро, поезда следовали через многие станции без остановок. Воздушная тревога в Киеве продолжалась 4,5 часа. О возобновлении движения в обычном режиме администрация сообщила лишь после отмены предупреждения об опасности.