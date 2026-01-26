ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,5

Очаг залегал на глубине 10 км
Редакция сайта ТАСС
17:23

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части острова Новая Гвинея, принадлежащего Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение было зафиксировано в 45 км к юго-западу от города Менди. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась. 

