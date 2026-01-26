В Харькове после взрывов изменили движение метро
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Движение поездов метро приостановлено на двух ветках в Харькове на востоке Украины, где после взрывов частично пропал свет.
По данным, опубликованным в Telegram-канале Харьковского метрополитена, движение поездов "по техническим причинам" временно остановлено на двух из трех линий.
За несколько минут до этого сообщалось, что город частично обесточен после взрывов.
В настоящее время также наблюдается транспортный коллапс в Киеве, где на фоне многочасовой воздушной тревоги изменили движение на одной из веток метро.