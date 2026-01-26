В Болгарии из-за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд

Никто не пострадал

СОФИЯ, 26 января. /ТАСС/. Пассажирский поезд, следовавший из города Кюстендил в Софию, врезался в упавшие на пути из-за оползня камни и сошел с рельсов.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (18:00 мск), когда масса из земли и камней обрушилась на пути во время проливного дождя. Пострадавших нет.

В районе происшествия работают аварийные бригады. Движение на линии временно остановлено. Для пассажиров задержанных поездов будет обеспечен альтернативный транспорт, сообщила пресс-служба Болгарских железных дорог.