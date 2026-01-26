В Курской области в ДТП погибли два человека

Еще два сотрудника ГАИ пострадали

КУРСК, 26 января. /ТАСС/. В Медвенском районе Курской области Два водителя погибли, еще двое сотрудников Госавтоинспекции пострадали в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате ДТП водители Lada и Mazda погибли. Два сотрудника Госавтоинспекции получили ранения и госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, примерно в 15:50 мск на 556-м км автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение большегрузного автомобиля Volvo под управлением водителя со стоящим автомобилем Госавтоинспекции со включенными проблесковыми маячками, сотрудники которого оформляли ранее совершенное ДТП без пострадавших с участием Lada Granta и Mazda. Грузовик столкнулся с автомобилями, участвовавшими в первой аварии, а также с их водителями, которые находились на обочине. После чего произошло столкновение со встречным Renault.

Отмечается, что по данному ДТП назначена проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.