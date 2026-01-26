В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль погиб мужчина
18:17
БЕЛГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
"В городе Шебекине в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что транспортное средство получило повреждения.