В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль погиб мужчина

Он умер на месте

БЕЛГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В городе Шебекине в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что транспортное средство получило повреждения.