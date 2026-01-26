В Абхазии задержали подозреваемого в связях со спецслужбами британца

Кулдиб Сингх признался, что 13 лет проработал в отделе разведки лондонской полиции

СУХУМ, 26 января. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии задержала гражданина Великобритании по подозрению в причастности к деятельности иностранных спецслужб. Решением суда он выдворен с территории республики, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии.

"В ходе работы по противодействию иностранным спецслужбам сотрудники СГБ задержали гражданина Великобритании Кулдиба Сингха, который подозревается в возможной причастности к деятельности иностранной спецслужбы. Используя свои связи и контакты на территории Абхазии, он разрабатывал проект, который позволил бы ему получать данные расположения населенных пунктов республики, военных объектов и иной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Сам задержанный в видео, опубликованном на сайте СГБ, сообщил, что 13 лет проработал в отделе разведки лондонской полиции, а в Абхазию попал из Грузии.

По информации СГБ, 26 января Сухумский городской суд принял решение о выдворении иностранца с Абхазии через КПП Ингур, что и было исполнено.