В Иванове из-за отравления угарным газом пострадали три человека

Среди пострадавших двое детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В Иванове в результате отравления угарным газом пострадали двое детей и взрослый. Один из несовершеннолетних госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в городе Иванове произошло происшествие, связанное с отравлением угарным газом: на ул. Куконковых пострадали три человека: один взрослый и двое детей. Ребенок 13 лет госпитализирован в ОДКБ", - говорится в сообщении.