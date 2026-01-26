В Южно-Китайском море экипаж российского буксира спас гражданина Филиппин

Он пробыл в воде около двух суток

Спасательное буксирное судно "Алатау" © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экипаж российского спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота в Южно-Китайском море спас гражданина Филиппин, который был в воде около двух суток. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"26 января в южной части Южно-Китайского моря экипажем спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота, совершавшим плановый переход во Владивосток, на поверхности воды был обнаружен и спасен гражданин Филиппин, проведший в воде около двух суток. В настоящее время экипажем спасательного судна ему оказана необходимая медицинская помощь, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

Филиппинец является членом экипажа танкера "С. Грейс", ему помогут вернуться на родину.

"Как пояснил сам спасенный, он является членом экипажа танкера "С. Грейс" и оказался в воде, выпав за борт во время проведения работ на палубе. Планируется, что гражданин Филиппин будет доставлен российскими моряками во Владивосток, после чего ему будет оказана помощь в возвращении на родину", - сообщили в пресс-службе.