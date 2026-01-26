В Краснодаре горит двухэтажное здание

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание двухэтажного здания в Краснодаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Сообщение о возгорании по ул. Адыгейская Набережная поступило в 20:14 мск. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что пожаром охвачено двухэтажное здание", - говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать на площади 160 кв. м. К его ликвидации привлечены 22 специалиста и 6 единиц техники.