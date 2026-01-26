В Белгородской области из-за детонации дрона ВСУ пострадал мужчина

На месте атаки также повреждена кровля надворной постройки и посечен фасад частного дома

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В городе Шебекино в результате детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте атаки повреждена кровля надворной постройки и посечен фасад частного дома.