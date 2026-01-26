9News: в Австралии при крушении самолета пострадали два человека

Воздушное судно упало и от удара о землю загорелось, сообщил телеканал

СИДНЕЙ, 27 января. /ТАСС/. Легкий самолет разбился на восточном побережье Австралии недалеко от города Голд-Кост. Как сообщил телеканал 9News, два человека, которые были на борту, получили тяжелые травмы.

Крушение произошло около 06:00 по местному времени (21:00 26 января мск) недалеко от аэропорта Хэк Филд (расположен в 30 км к югу от Голд-Коста). Воздушное судно упало и от удара о землю загорелось. Два человека, которые были на борту самолета, госпитализированы с тяжелыми травмами, их состояние врачи считают критическим.

На место происшествия прибыли спасательные службы и бригады скорой помощи. По данным пожарной службы Квинсленда, самолет упал в кустарник недалеко от взлетно-посадочной полосы, вызвав пожар. Тушением занимаются 14 пожарных расчетов. Место происшествия оцепили сотрудники полиции и пожарные, идет расследование причин произошедшего.