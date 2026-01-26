В Японии из-за снегопадов тысячи людей ночуют в аэропорту

В стране отменили сотни авиарейсов из-за непогоды, сообщило японское общественное телевидение

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Порядка двух тысяч людей были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ города Саппоро на Хоккайдо из-за отмены авиарейсов и перебоев в движении местного транспорта, вызванных последствиями мощных снегопадов.

Аналогичная ситуация сложилась здесь и днем ранее. По данным японского общественного телевидения, люди были вынуждены спать на полу - администрация воздушной гавани предоставила для этого матрасы и спальные мешки.

На севере Японии последние несколько дней продолжались сильные снегопады - уровень осадков в некоторых регионах достиг 72 см, что стало рекордным показателем для января. Местные метеорологи предупреждают, что выпадение снежных осадков может возобновиться 28-29 января и призывают местных жителей внимательно следить за соответствующей информацией. Из-за непогоды в Японии были отменены более тысячи поездов и сотни авиарейсов - это в общей сложности затронуло порядка 150 тыс. человек.