В Сумской области объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях сирены перестали звучать

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены перестали звучать в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

В Сумской области тревога вновь была объявлена.

Предупреждение об опасности с воздуха продолжает действовать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.