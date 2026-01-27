В Сумской области объявили воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
00:40
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены перестали звучать в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
В Сумской области тревога вновь была объявлена.
Предупреждение об опасности с воздуха продолжает действовать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.