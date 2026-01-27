На Камчатке экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии по делу о коррупции

Ущерб от его действий составил почти 600 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края", обвиняемого в коррупции на сумму почти 600 млн рублей, направлено в суд. Ему грозит до 10 лет заключения, сообщили ТАСС в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в 2021 году чиновник, зная о грубых нарушениях при строительстве фундамента детского сада в селе Тиличики, подписал акты приемки и ввода объекта в эксплуатацию. Через три года в здании обнаружили дефекты несущих конструкций и трещины. Детский сад признали аварийным, занятия перенесли в школу. Ущерб от этих действий оценен в 542 млн рублей. Ранее тот же чиновник, чтобы скрыть отставание от графика, потребовал начать внутреннюю отделку кукольного театра до монтажа купола. Осадки повредили конструкции. Ущерб составил порядка 53 млн рублей.

"В прокуратуре Камчатского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего бывшего начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края". Он обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петропавловск-Камчатский городской суд. Подсудимому грозит до 10 лет заключения", - рассказали в ведомстве.