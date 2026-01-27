В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Киевской, Черниговской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены также начали работать в Черниговской областях Украины.

Позже тревога распространилась на Житомирскую, Львовскую, Полтавскую, Тернопольскую, Сумскую и Харьковскую области.

В то же время сирены перестали звучать в Волынской области на западе страны.

