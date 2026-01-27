Роддом в Лесозаводске обращался в СК после жалоб семьи из-за подмены ребенка

Это произошло после того, как семья обратилась в медучреждение за информацией

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Администрация роддома в Лесозаводске Приморского края писала заявление в городской следственный отдел после того, как одна из семей, где произошла подмена детей в 1989 году, обращалась в медучреждение за информацией. Об этом ТАСС сообщила одна из потерпевших Наталья Степанова.

Семьи Степановых и Москальковых с помощью теста ДНК узнали о том, что в 1989 году их сыновей перепутали в роддоме города Лесозаводск Приморского края. Пострадавшие - двое мужчин, которых детьми подменили в роддоме, их биологические родители и другие близкие родственники, обратились в суды с исками к Министерству финансов РФ, Минздраву и властям Приморского края, требуя компенсации в размере 30 млн рублей. Однако суды отказывают им в удовлетворении исков.

"После того, как мы встретили своего биологического сына, но еще не были на передаче, где сделали ДНК-тест, мы с мужем обращались в роддом в Лесозаводске за документами по поводу того, что детей могли перепутать после рождения. После этого из роддома в Следственный комитет поступило заявление, что мы якобы обвиняем больницу в подмене детей. У нас даже выписка об этом сохранилась", - сказала она.

По словам Степановой, после того, как ДНК-тест подтвердил, что дети действительно воспитывались не в своих семьях и гражданское дело поступило в суд, роддом не обращался к пострадавшим и извинений не просил. Сергей Степанов также отметил, что роддом и медперсонал не обращался к пострадавшим семьям после начала разбирательств.