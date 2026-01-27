Экс-кадета допросили по делу москвички, вовлекавшей его в террористическую организацию

По его словам, женщина предоставляла литературу по минно-взрывному делу, развитию навыков конспирации, а также изготовлению тайников и разведке местности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд допросил бывшего воспитанника кадетского корпуса по делу москвички Александры Житенко, обвиняемой в том числе в вовлечении его в деятельность террористической организации "Легион "Свобода России" (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

"В ходе допроса в военном суде потерпевший, который на момент совершения Житенко преступлений террористической направленности являлся несовершеннолетним, ответил на все вопросы участников процесса и подробно рассказал об указанных в обвинительном заключении событиях <...>", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, женщина предоставляла экс-кадету литературу по минно-взрывному делу, развитию навыков конспирации, а также изготовлению тайников и разведке местности, следует из материалов.

"Потерпевший в своем выступлении также отметил, что, выполняя задания подсудимой, они даже ходили с ней на Кузьминское кладбище, где искали закладки, оставленные, как позднее оказалось, соратниками террористической организации, куда его вовлекала женщина", - резюмировал участник процесса.

Вместе с тем защита обвиняемой и она сама настаивали на допросе других бывших кадетов, с которыми фигурантка дела контактировала. Кроме того, в суде были оглашены письменные показания бывших коллег подсудимой из кадетского корпуса, которым она представлялась преподавателем английского языка и психологом.

О деле

В конце июля 2024 года в отношении Житенко было возбуждено уголовное дело по факту ее участия в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Позже в отношении нее и иных лиц было возбуждено новое уголовное дело - по фактам попыток вовлечения несовершеннолетних воспитанников кадетского корпуса в деятельность террористической организации (ст. 150 УК РФ), финансирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ), а также организации прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

По версии следствия, фигурантка дела поощряла учащегося одного из московских кадетских корпусов денежными вознаграждениями за выполнение некоторых заданий. Следствие установило, что Житенко неоднократно встречалась с потерпевшим после занятий в одном из кафе возле станции метро "Кузьминки". При этом москвичка собирала помощь в виде медикаментов для боевиков террористической организации, куда ранее вступила.

По версии следствия, 53-летняя москвичка вступила в террористическую организацию в 2023 году. Под видом сбора гуманитарной помощи для российских военнослужащих или по религиозным мотивам она искала различные способы попасть на территорию одной из воинских частей в подмосковном Красногорске. Для этого женщина попросила учащегося одного из московских кадетских корпусов, где она работала посудомойщицей, связаться с командованием подмосковной части под видом оказания волонтерской деятельности. Помимо этого, Житенко планировала использовать кадета в роли продюсера из ВГИКа, якобы принимающего участие в съемках кинопроекта про СВО, а сама она хотела проникнуть в часть под видом его тети, надев парик.