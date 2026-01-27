Подрядчику газификации Читы вынесли новый приговор за хищение средств

При реализации проекта он присвоил еще 170 млн рублей, как сообщили в прокуратуре Забайкальского края

ЧИТА, 27 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к 9 годам лишения свободы ранее осужденного жителя Новосибирска Дениса Мерзлякова, который был одним из подрядчиков при газификации частного сектора Читы. Он похитил еще 170 млн рублей при реализации проекта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, имя осужденного указано на сайте суда.

23 января Мерзлякова приговорили к 6 годам колонии за мошенничество в составе преступной группировки, которая с июня по август 2023 года похитила 49 млн рублей при реализации проекта. Организатора преступной схемы, бывшего генерального директора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова 26 января также приговорили к 6,5 года лишения свободы. Их дела рассматривали отдельно в особом порядке, поскольку они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Дела в отношении еще двоих соучастников будут рассматриваться позже в общем порядке. Новое преступление Мерзляков совершил по аналогичной схеме, но самостоятельно.

"Сегодня Центральный районный суд Читы огласил приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). <…> В соответствии с позицией прокуратуры суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с него всю сумму причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Проект газификации частного сектора Читы реализуется с 2022 года в рамках национального проекта "Экология". Для перевода домов с угольного отопления на газовое в мае 2023 года и феврале 2024 Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края предоставило субсидии в размере 700 млн и 840 млн рублей коммерческой организации, которая для проведения строительно-монтажных работ привлекла в качестве подрядчика другое юридическое лицо.

Зная об этом, Мерзляков, работающий в конкурирующей компании, также занимающейся газификацией Читы, решил похитить бюджетные деньги. С августа 2023 года по март 2024 года он заключал фиктивные договоры с рядом организаций для выполнения строительно-монтажных работ, связанных с обеспечением технической возможности к переводу домовладений с угольного отопления на газовое. Также он якобы выдал 3 займа юридическому лицу, таким образом были похищены целевые денежные средства на общую сумму около 170 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил. В целях обеспечения возмещения ущерба арестованы имущество и денежные средства на счетах мужчины на общую сумму более 6 млн рублей.

О газификации Читы

Чита является одним из 12 городов России с самым загрязненным воздухом, при этом в городе нет крупной промышленности, а загрязнение в основном связано с печным отоплением в частном секторе. В связи с этим столица Забайкалья была включена в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" - его целью является уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов вредных веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах России. Газификация частного сектора в городе должна привести к снижению выбросов загрязняющих веществ более чем на 12,9 тыс. тонн.

Прокладка газораспределительных сетей в Чите началась в июне 2023 года. Всего к концу 2024 года здесь планировалось проложить около 500 км газовых сетей и подключить к отоплению 13 тыс. домовладений. Затем сроки выполнения работ были перенесены на конец 2025 года из-за ряда проблем с концессионером и сменой собственников компании. На данный момент сроки реализации проекта вновь перенесены - на конец 2027 года.

Концессионером газификации Читы изначально стала Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация (ВАНК). Позднее выяснилось, что организация не обладала возможностью выступать в роли концессионера и реализовать строительство объекта. Гендиректор компании Станислав Неверов был арестован в Хабаровске в мае 2024 года по подозрению в мошенничестве. Помимо газификации Читы, ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимались строительством школ и детских садов на Дальнем Востоке по концессии, а также созданием межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. В мае 2025 года Центральный районный суд Хабаровска приговорил Неверова к 3,5 года лишения свободы за хищение 877,9 млн рублей при реализации этих проектов.