Во Владимирской области вредные стоки нанесли 50 млн рублей ущерба двум рекам

Площадь загрязнения составила около 500 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 27 января. /ТАСС/. Ущерб из-за попадания навозосодержащих стоков в реки Пекша и Волкуша в Петушинском районе Владимирской области составил почти 50 млн рублей. Площадь загрязнения - около 500 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В результате загрязнения водных объектов произошла массовая гибель водных биологических ресурсов, размер причиненного экологии ущерба составил почти 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. "Установлено, что в результате попадания навозосодержащих стоков в реку Пекша и ее приток Волкуша произошло загрязнение указанных водных объектов на площади почти 500 тыс. кв. метров", - пояснили в ведомстве.

По результатам проведенных исследований зафиксировано превышение содержания в отобранных пробах воды ряда загрязняющих веществ - аммонийного азота (превышение до 150 раз), фосфатов (превышения до 40 раз), нитритов и пр. "Материалы проверки направлены надзорным ведомством в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, принятие законного решения контролируется природоохранной прокуратурой", - добавили в пресс-службе.