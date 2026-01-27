В Новой Зеландии начали поиск тел шести погибших во время оползня

Общее число погибших из-за оползней, вызванных масштабными ливнями и наводнениями на Северном острове, достигло восьми, отметил глава новозеландского правительства Кристофер Лаксон

СИДНЕЙ, 27 января. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии не надеется найти живыми людей, пропавших во время оползня, сошедшего 22 января на восточном побережье Северного острова страны. Об этом сообщил глава новозеландского правительства Кристофер Лаксон.

"Полиция подтвердила, что шесть пропавших без вести человек не могли выжить, и поэтому спасательная операция будет продолжена как операция по поиску тел. Это трагедия для семей и для всего населения <…> залива Пленти", - указал Лаксон в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. Также премьер отметил, что полиция "предпринимает максимальные усилия по поиску тел погибших, чтобы передать их семьям для прощания".

Глава правительства указал, что общее число погибших в результате оползней, вызванных масштабными ливнями и наводнениями на Северном острове, достигло восьми. Еще один человек погиб во время наводнения на севере Окленда и один мужчина все еще числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось о масштабных сходах оползней в Новой Зеландии из-за проливных дождей, обрушившихся на Северный остров страны 18 января. В зоне наводнений оказались десятки населенных пунктов, по меньшей мере 9 тыс. домохозяйств оставались без электричества и средств связи. По данным национального оператора электросетей Powerco, в ряде районов ремонтные работы будут начаты только после окончания дождей и схода воды, затопившей электрощиты.