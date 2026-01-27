В Красноярске двух экс-полицейских осудили за взятки

Их приговорили к срокам от восьми до девяти лет колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае приговорил двух бывших сотрудников полиции к срокам от восьми до девяти лет колонии строгого режима за получение взятки и помощь бизнесмену, подозреваемому в совершении преступления. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

"Суд отправил в колонию двух экс-полицейских за получение взятки. <…> Суд признал экс-полицейских виновными в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил их к лишению свободы на срок от 8 до 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом по 2 млн руб. каждому", - говорится в сообщении.

Весной 2024 года в управление экономической безопасности красноярской полиции поступили заявления на руководителя одной из строительных фирм. Двое оперативников, проводивших проверку, вступили с подозреваемым в сговор. "Все началось с совета бизнесмену, который панически боялся СИЗО из-за прошлой судимости. Ему мягко намекнули, что сотрудничество - его единственный шанс. Он поверил и активно пошел на контакт, начав писать явки с повинной", - пояснили в прокуратуре.

Экс-полицейские заранее сообщили бизнесмену о готовящемся возбуждении уголовного дела и обыске. Затем они представили в дело не полную информацию об имущественном положении подозреваемого, скрыв часть активов. "За эту "особую" лояльность последовала и "особая" благодарность. Во время одной из встреч бизнесмен, пожимая руку оперативнику, передал ему $300. <…> Эта первая сумма стала лишь авансом. Позже стороны договорились уже о миллионе рублей за дальнейшее "содействие". <…> Передачу денег на пустыре зафиксировали сотрудники ФСБ", - добавили в прокуратуре.