В Приамурье в суд направили дело иностранца, хранившего слитки золота

Их стоимость составила 207,3 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 января. /ТАСС/. Иностранец, незаконно хранивший почти 20 кг золотых слитков общей стоимостью 207,3 млн рублей в арендованной квартире, предстанет перед судом в Амурской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Следователи установили, что в октябре 2025 года иностранец, находясь в Благовещенске, во время встречи со своим знакомым согласился взять на хранение крупную партию золота. "Получив от знакомого сумку с 24 металлическими слитками, содержащими драгоценный металл (золото общей массой почти 20 кг), обвиняемый доставил золото в арендуемую им квартиру, где спрятал в вентиляционной шахте ванной комнаты и хранил до момента пресечения его незаконных действий", - говорится в сообщении. Иностранец был задержан, драгоценный металл стоимостью 207,3 млн рублей изъят из незаконного оборота.

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере) и направила в суд для рассмотрения по существу.

По информации прокуратуры, за совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.