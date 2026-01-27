Названа предварительная причина пожара в мечети в ХМАО

Возгорание могло случиться из-за неисправной электропроводки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Пожар в мечети в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, по предварительной информации, произошел из-за неисправной электропроводки. Старое здание восстанавливать не планируется, сейчас идет поиск временного помещения, сообщил в своем Telegram-канале глава Нягани Иван Ямашев.

Ранее в ГУ МЧС по Югре сообщали, что в ночь на 26 января 2026 года в Нягани на улице Ленина произошел пожар в мечети. В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 кв. м. Пострадавших не было.

"В настоящее время дознавателями МЧС России устанавливается причина пожара. Предварительная версия - неисправность электропроводки: помещение отапливалось электрокотлом, и, учитывая низкую температуру наружного воздуха (в Нягани 26 января она опускалась ниже 30 градусов - прим. ТАСС), работающим на максимум", - отметил Ямашев.

По его словам, оперативные действия спасателей помогли сохранить большую часть здания. При этом он отметил, что старое здание восстанавливать не планируется.