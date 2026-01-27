ФБР начало расследование по чатам в Signal

Групповые чаты используются левыми активистами в штате Миннесота для противодействия иммиграционной полиции и другим федеральным правоохранительным органам

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование в отношении групповых чатов в защищенном мессенджере Signal, которые используются левыми активистами в штате Миннесота для противодействия иммиграционной полиции и другим федеральным правоохранительным органам. Об этом заявил директор ФБР Кэш Пател в интервью телеканалу Fox News.

"Мы не преследуем людей и не нарушаем их свободу слова в части мирных протестов, мы не преследуем людей в части их права на ношение оружия. Только если вы подстрекаете к насилию или угрожаете причинить вред правоохранителям , это становится предметом расследования. Поэтому ФБР начало расследование в отношении этих чатов в Signal", - отметил Пател.

По его словам, ФБР обратило внимание на эти чаты после того, как ряд правых активистов смогли в них попасть и начали публиковать оттуда сообщения, которые содержали инструкции по противодействию федеральным органам и призывы к открытому противостоянию иммиграционной полиции. Бюро намерено выяснить, занимались ли участники этих чатов в Signal публикацией данных конкретных сотрудников органов с целью атаки на них. "Нельзя допускать ситуаций, в которых сотрудники органов заманиваются в ловушку и подвергаются опасности", - добавил Пател.

Очередная волна протестов началась в Миннесоте и ее столице Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.