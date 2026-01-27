В Улан-Удэ объявили режим "черного неба"

Он будет действовать трое суток

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 27 января. /ТАСС/. Погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ, объявлены в Улан-Удэ на ближайшие трое суток. Об этом сообщили в Бурятском центре по гидрометеоролгии и мониторингу окружающей среды.

"С 11:00 (06:00 мск) 27 января до 20:00 часов (15.00 мск) 30 января в городе Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия (НМУ), неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Днем в столице Бурятии на этой неделе ожидается погода без осадков, около минус 20 градусов. Ночью - до минус 30 градусов.